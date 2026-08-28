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Первая лига 2026/2027: результаты на 28 августа 2026, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 28 августа
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Сегодня, 28 августа, состоялся один матч 9-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча Первой лиги сезона-2026/2027 на 28 августа:

«Нефтехимик» — «Уфа» — 0:1.

По результатам игрового дня первое и второе места в турнирной таблице Первой лиги занимают «Нижний Новгород» и «Велес», у которых 21 и 18 очков в восьми встречах. На третьей и четвёртой строчках располагаются «Сочи» и «Уфа», набравшие 16