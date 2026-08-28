Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 28 августа

Сегодня, 28 августа, состоялся один матч 9-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча Первой лиги сезона-2026/2027 на 28 августа:

«Нефтехимик» — «Уфа» — 0:1.

По результатам игрового дня первое и второе места в турнирной таблице Первой лиги занимают «Нижний Новгород» и «Велес», у которых 21 и 18 очков в восьми встречах. На третьей и четвёртой строчках располагаются «Сочи» и «Уфа», набравшие 16