«Такие матчи надо выигрывать». Игдисамов — футболистам ЦСКА после ничьей с «Акроном»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов обратился к футболистам после ничейного матча с «Акроном» (2:2) в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Красно-синим удалось избежать поражения во встрече благодаря голу нападающего Энрике Кармо на 77-й минуте.

Видео можно посмотреть на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

«Много говорить не хочется. Такие матчи надо выигрывать. У нас по плану завтра у кого-то восстановление, у кого-то нагрузка. Будем работать на «ВЭБ Арене», поля не будет. Носы вешать нет времени. У нас уже Кубок, потом «Зенит», поэтому давайте… Хорошенько всем восстановиться, отдохнуть. Всё, мужики, всем спасибо», — сказал Игдисамов в видео на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

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