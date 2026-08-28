Роналду забил 978-й гол в карьере

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол в матче 4-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Таавуном», который стал 978-м в его карьере. На 50-й минуте 41-летний форвард подправил траекторию мяча, который летел в створ ворот после удара защитника Мохамеда Симакана. Благодаря этому мячу «Аль-Наср» вышел вперёд. Матч проходит в эти минуты, счёт — 2:1. В прямом эфире трансляцию встречи с участием Роналду можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».