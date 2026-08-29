«Вильярреал» проиграл «Алавесу» в 3-м туре Ла Лиги

Завершился матч 3-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027 между «Алавесом» и «Вильярреалом». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

На 31-й минуте гол забил аргентинский нападающий «Алавеса» Лукас Бойе.

«Вильярреал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды всего два набранных очка в трёх стартовых турах. «Алавес» с семью очками в трёх играх поднялся на первое место. «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Бетис» отстают на одно очко, имея игру в запасе.