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Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче Про-Лиги с его решающим голом

Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче Про-Лиги с его решающим голом
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Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на результат матча с «Аль-Таавуном» (2:1) в 4-м туре саудовской Про-Лиги. На 50-й минуте 41-летний форвард забил победный мяч. Этот гол стал 978-м в карьере португальского футболиста.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
28 августа 2026, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Таавун
Бурайда
0:1 Аль-Хурайджи – 11'     1:1 Кошта – 45+5'     2:1 Роналду – 50'    

«Три очка. Мы продолжаем!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети X.

После четырёх матчей Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 12 очков и занимает первое место. В следующем туре