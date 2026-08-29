Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче Про-Лиги с его решающим голом

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на результат матча с «Аль-Таавуном» (2:1) в 4-м туре саудовской Про-Лиги. На 50-й минуте 41-летний форвард забил победный мяч. Этот гол стал 978-м в карьере португальского футболиста.

«Три очка. Мы продолжаем!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети X.

После четырёх матчей Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 12 очков и занимает первое место. В следующем туре