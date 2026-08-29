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«ПСЖ» оштрафовали на €150 тысяч за перенос матча с «Ренном»

«ПСЖ» оштрафовали на €150 тысяч за перенос матча с «Ренном»
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Французская профессиональная футбольная лига (LFP) наложила на «ПСЖ» штраф в размере € 150 тысяч. Причиной санкций стало нарушение регламента: клуб не обеспечил надлежащее состояние газона на стадионе «Парк де Пренс», из-за чего матч первого тура Лиги 1 с «Ренном» был экстренно перенесён на поле соперника.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 2
ПСЖ
Париж
1:0 Шиманьски – 9'     2:0 Леполь – 38'     2:1 Ф. Торрес – 71'     2:2 Ф. Торрес – 82'    

В решении дисциплинарной комиссии отмечается, что санкции применены согласно статье о требованиях к качеству покрытия и наличию резервного стадиона.

При этом ответный поединок 23-го тура пройдет в Париже. Со своей стороны, бретонский клуб рассматривает возможность обжалования решения о переносе игры в Национальном олимпийском комитете Франции.

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