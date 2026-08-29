«ПСЖ» оштрафовали на €150 тысяч за перенос матча с «Ренном»

Французская профессиональная футбольная лига (LFP) наложила на «ПСЖ» штраф в размере € 150 тысяч. Причиной санкций стало нарушение регламента: клуб не обеспечил надлежащее состояние газона на стадионе «Парк де Пренс», из-за чего матч первого тура Лиги 1 с «Ренном» был экстренно перенесён на поле соперника.

В решении дисциплинарной комиссии отмечается, что санкции применены согласно статье о требованиях к качеству покрытия и наличию резервного стадиона.

При этом ответный поединок 23-го тура пройдет в Париже. Со своей стороны, бретонский клуб рассматривает возможность обжалования решения о переносе игры в Национальном олимпийском комитете Франции.