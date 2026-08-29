«Я бы предпочёл другое прощание». Леау — о своём переходе из «Милана» в «Галатасарай»

Португальский левый вингер Рафаэл Леау прокомментировал свой переход из итальянского «Милана» в турецкий «Галатасарай».

«Да, это сложный момент.

Я попрощался со своими товарищами по команде после семи лет, проведённых вместе. Клуб всегда помогал мне, помогал расти и помог понять, что значит высокий уровень, представляя такой великий клуб, как «Милан».

Пришло время прощаться. Я бы предпочёл другое прощание, попрощаться ещё раз на поле перед болельщиками, теми, кто помогал мне, особенно в трудные моменты.

Я останусь в истории клуба, потому что знаю, чего здесь добился. Я сохраню в своём сердце всех тех, кто мне помогал, и всё, что я могу сделать, это поблагодарить их», — приводит слова Леау Sky Sport Italia.

Напомним, сумма сделки составила € 45 млн.