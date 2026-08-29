Сафонов и Торрес получили самые низкие оценки от Whoscored в матче с «Лиллем»

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и недавно перешедший в клуб из «Барселоны» центральный нападающий Ферран Торрес получили самые низкие оценки от статистического портала Whoscored в матче второго тура Лиги 1 с «Лиллем». Встреча завершилась с ничейным результатом 2:2.

Whoscored поставил россиянину и испанцу оценки 5,9. Во столько же баллов статистический портал оценил и действия защитник парижского клуба Вильяма Пачо. Самую высокую оценку получил португальский полузащитник Витинья (8,7), забивший гол и сделавший результативную передачу. Вторым стал защитник Маркиньос, который забил второй гол.