Сафонов и Торрес получили самые низкие оценки от Whoscored в матче с «Лиллем»
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Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и недавно перешедший в клуб из «Барселоны» центральный нападающий Ферран Торрес получили самые низкие оценки от статистического портала Whoscored в матче второго тура Лиги 1 с «Лиллем». Встреча завершилась с ничейным результатом 2:2.
Франция — Лига 1 . 2-й тур
28 августа 2026, пятница. 22:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 2
ПСЖ
Париж
1:0 Харальдссон – 21' 2:0 Баква – 84' 2:1 Витинья – 90+1' 2:2 Маркиньос – 90+5'
Удаления: Андре – 90+5' / нет
Whoscored поставил россиянину и испанцу оценки 5,9. Во столько же баллов статистический портал оценил и действия защитник парижского клуба Вильяма Пачо. Самую высокую оценку получил португальский полузащитник Витинья (8,7), забивший гол и сделавший результативную передачу. Вторым стал защитник Маркиньос, который забил второй гол.
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