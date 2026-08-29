«Футбол нечестен». Луис Энрике — о ничьей в матче с «Лиллем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о матче с «Лиллем» (2:2) во 2-м туре Лиги 1. К 90-й минуте парижане уступали со счётом 0:2, но на 90+1-й минуте гол забил полузащитник Витинья, а на 90+5-й минуте — защитник Маркиньос.

«Это стало отличительной чертой команды за последние три года. Когда все думают, что мы проиграли, у нас есть возможность переломить ситуацию. Это приятно, мы счастливы. Сегодня, думаю, мы заслужили большего, но это футбол. Футбол нечестен, нужно забивать голы. Полагаю, мы заслужили это очко. Вы можете подумать, что два очка в двух играх — это немного, но если учесть результаты, которых мы добились в прошлом году в Ренне и Лилле, мы заработали на одно очко больше в тех двух матчах. Стараемся быть позитивными. Очевидно, нам нужно совершенствоваться и играть на другом уровне. Но сегодня команда показала свою способность бороться до самой последней минуты», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».