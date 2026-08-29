«Более системный тренер, чем папаша». Журавель — о матче «Лилля» и «ПСЖ»

Футбольный комментатор и телеведущий Тимур Журавель прокомментировал матч второго тура Лиги 1 между «Лиллем» и «ПСЖ», отдельно выделив тренера «догов» Давиде Анчелотти.

«В семье, где движение бровью стало менеджерским скиллом, неожиданно вырос более системный тренер, чем папаша.

«Лилль» под руководством Анчелотти-младшего и под взглядом Анчелотти-старшего (он был на трибуне) классно играл против чемпиона. должен был выигрывать, но позволил «ПСЖ» спасти матч на последней минуте.

Забавно, что в этом топовом французском матче на поле были сразу два бывших игрока «Краснодара». За «Лилль» вышел Перрен», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Напомним, Анчелотти-младший возглавил «Лилль» в июне текущего года.