Матвей Сафонов пропустил шесть мячей в четырёх матчах нового сезона

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил шесть голов в первых четырёх матчах сезона-2026/2027.

Так, в матче Суперкубка УЕФА с «Астон Виллой» французскому гранду удалось выиграть со счётом 2:1. Во время встречи, проходившей в рамках Суперкубка Франции, с «Лансом» «ПСЖ» уступил со счётом 0:1. А в первых двух тура Лиги 1 парижане завершили игры с «Ренном» и «Лиллем» с ничейным счётом 2:2.

Следующий матч парижский клуб проведёт в рамках третьего тура французской Лиги 1 с «Монако», где выступает российский нападающий Александр Головин. Встреча состоится в Париже 4 сентября.