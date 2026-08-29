Луис Энрике высказался о замене Дуэ в матче с «Лиллем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал замену нападающего Дезире Дуэ в матче с «Лиллем» во 2-м туре Лиги 1. Игрока заменили на 46-й минуте встречи. Игра завершилась с ничейным счётом 2:2.

— Была ли замена Дезире Дуэ в перерыве наказанием?

— Нет, небольшая мышечная травма. Ничего серьезного, но это не было тактическим или техническим решением, — приводит слова главного тренера парижского клуба Le Parisien.

Следующий матч парижский клуб проведёт в рамках третьего тура французской Лиги 1 с «Монако», где выступает российский нападающий Александр Головин. Встреча состоится в Париже 4 сентября.