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Луис Энрике высказался о замене Дуэ в матче с «Лиллем»

Луис Энрике высказался о замене Дуэ в матче с «Лиллем»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал замену нападающего Дезире Дуэ в матче с «Лиллем» во 2-м туре Лиги 1. Игрока заменили на 46-й минуте встречи. Игра завершилась с ничейным счётом 2:2.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
28 августа 2026, пятница. 22:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 2
ПСЖ
Париж
1:0 Харальдссон – 21'     2:0 Баква – 84'     2:1 Витинья – 90+1'     2:2 Маркиньос – 90+5'    
Удаления: Андре – 90+5' / нет

— Была ли замена Дезире Дуэ в перерыве наказанием?
— Нет, небольшая мышечная травма. Ничего серьезного, но это не было тактическим или техническим решением, — приводит слова главного тренера парижского клуба Le Parisien.

Следующий матч парижский клуб проведёт в рамках третьего тура французской Лиги 1 с «Монако», где выступает российский нападающий Александр Головин. Встреча состоится в Париже 4 сентября.

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