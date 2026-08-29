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Концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» состоится — источник

Концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» состоится — источник
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Выступление Канье Уэста (YE) в Санкт-Петербурге состоится, об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По информации источника, мероприятие не будет отменено.

«Концерт американского рэпера Канье Уэста в Петербурге состоится, запрета на его проведение нет», – рассказал собеседник, знакомый с ходом обсуждения этой темы. Такую же информацию дал и другой источник.

Глава Say Agency Анна Субчева прокомментировала организацию концерта.

«С нашей стороны он [договор] подписан, ждём от площадки подписанного договора. Позиция агентства всегда была без изменений. Мы, как вы видите, концерт не отменяли, не переносили. И шли к тому, чтобы всё это состоялось в изначально назначенные даты. Поэтому всё будет хорошо, как мы говорили с самого начала.

Всё же это была проблема не нас, как организаторов, а площадки. Ведь изначально площадка вместе с нами вышла в анонс и в продажу. У нас есть письмо, подтверждающее разрешение на выход в анонс и продажу от площадки. Поэтому свои нюансы технические площадка преодолела. И теперь у нас всё хорошо» — приводит слова Субчевой РБК.

Напомним, американский рэпер должен был выступить на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. На этой неделе стало известно, что концерты находятся под угрозой срыва.

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