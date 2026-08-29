Фатих Текке сделал эмоциональное заявление после разгромного поражения «Трабзонспора» в ЛЕ

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке заявил, что продолжит работу с командой после разгромного поражения от «Ференцвароша» (0:4) в ответном матче квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что после вылета из турнира Текке подал в отставку, однако руководство клуба не приняло её. В новом обращении специалист объяснил, что принял это решение под влиянием эмоций.

«После поражения, которое мы потерпели, находясь под влиянием сильных эмоций по завершении матча, я принял решение исключительно по собственной инициативе. Я осознаю ответственность, которую несу перед «Трабзонспором» и всей нашей большой клубной с