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Фатих Текке сделал эмоциональное заявление после разгромного поражения «Трабзонспора» в ЛЕ

Фатих Текке сделал эмоциональное заявление после разгромного поражения «Трабзонспора» в ЛЕ
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Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке заявил, что продолжит работу с командой после разгромного поражения от «Ференцвароша» (0:4) в ответном матче квалификации Лиги Европы.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2026, четверг. 21:30 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
4 : 0
Трабзонспор
Трабзон, Турция
1:0 О'Доуда – 19'     2:0 Корбу – 54'     3:0 Юсуф – 59'     4:0 Листеш – 86'    
Удаления: нет / Руслан Володимирович Маліновський – 13', Лопеш Кабрал – 57'

Ранее сообщалось, что после вылета из турнира Текке подал в отставку, однако руководство клуба не приняло её. В новом обращении специалист объяснил, что принял это решение под влиянием эмоций.

«После поражения, которое мы потерпели, находясь под влиянием сильных эмоций по завершении матча, я принял решение исключительно по собственной инициативе. Я осознаю ответственность, которую несу перед «Трабзонспором» и всей нашей большой клубной с