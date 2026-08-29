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«Астон Вилла» договорилась с «ПСЖ» о трансфере 18-летнего Мбайе за € 55 млн — The Athletic

«Астон Вилла» договорилась с «ПСЖ» о трансфере 18-летнего Мбайе за € 55 млн — The Athletic
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«Астон Вилла» достигла принципиальной договорённости с «ПСЖ» о переходе 18-летнего вингера Ибрагима Мбайе. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб заплатит за сенегальского футболиста € 55 млн. Сейчас стороны завершают оформление сделки и подготовку необходимых документов.

Мбайе присоединился к академии «ПСЖ» в 2018 году, а дебютировал за основную команду парижан в 2024 году в возрасте 16 лет. Всего за клуб он провёл 42 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

В прошлом сезоне сенегалец сыграл 29 встреч во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и два ассиста.

Также этим летом Мбайе принял участие в четырёх матчах чемпионата мира-2026 в составе сборной Сенегала и забил Франции на групповом этапе. Сенегальцы дошли до 1/16 финала, где уступили Бельгии (2:3) в дополнительное время.

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