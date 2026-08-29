Джейми Варди получил права на трансляции матчей Бундеслиги в Великобритании и Ирландии

Бывший форвард «Лестера» Джейми Варди попробует себя в новой роли — его YouTube-канал Jamie Vardy’s Having a Party получил права на прямые трансляции семи матчей Бундеслиги в Великобритании и Ирландии в сезоне-2026/27, сообщает The Athletic.

Первой игрой стала вчерашняя встреча «Баварии» и «Штутгарта». Все семь матчей будут проходить по пятницам, а сопровождать трансляции Варди будет вместе с гостями. Формат также объединит просмотр футбола с обсуждением главных событий немецкого чемпионата и контентом его подкаста.

Для 39-летнего англичанина это станет новым этапом в медийной карьере. При этом Варди пока не завершал карьеру и является свободным агентом. В прошлом сезоне он защищал цвета «Кремонезе», за который провёл 29 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

Ранее Варди стал одной из главных фигур в истории «Лестера», выиграв с клубом чемпионат Англии в сезоне-2015/16.