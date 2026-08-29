Писарский стал игроком ФК 2DROTS. Осенью-2022 он забил 14 мячей в РПЛ

Экс-нападающий «Оренбурга», «Сочи» и «Крыльев Советов» Владимир Писарский стал игроком медийного футбольного клуба ФК 2DROTS, об этом сообщает телеграмм-канал медиафутбольного клуба.

Перед переходом в ФК 2DROTS 30-летний футболист выступал за медийный «СКА-Ростов».

Напомним, 3 июля 2025-го комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на четыре года (три – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация футболиста истекает в ноябре 2026-го.

Писарский был одним из лучших бомбардиров РПЛ — по итогам осенней части сезона 2022/2023 он выступал за «Оренбург» под фамилией Сычевой. За 17 туров он забил 14 мячей (из них два — с пенальти) и делил первое место в гонке бомбардиров с нападающим «Спартака» Квинси Промесом. После этого он перешёл в «Крылья Советов» и сменил фамилию (это произошло в декабре 2022 года). В оставшихся матчах сезона он не смог забить ни одного гола.