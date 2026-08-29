«Мы никого не боимся». Тренер «Шахтёра» Туран оценил соперников клуба в ЛЧ

Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран поделился впечатлениями от жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов и оценил соперников украинской команды.

– Я сыграл и провёл как тренер много матчей за свою жизнь и, честно говоря, не могу вспомнить ни одного лёгкого. Футбол решается на поле, и мы прекрасно осознаем уровень каждого соперника, с которым нам предстоит встретиться. Это все исторические клубы с сильной футбольной культурой. ПСВ – интересная атакующая команда со своими традициями. АЕК очень хорошо развивается и отлично организовал работу клуба в Греции.

В «Словане» очень хороший тренер и команда, которая борется за каждый мяч. Что я могу сказать о «Фенербахче»? Это один из крупнейших клубов нашей страны, с большой культурой и составом, в котором много игроков самого высокого уровня.

«Лейпциг» – клуб, который активно развивается, с отличным тренером Мартином Демикелисом. Это очень интересная команда. А если взять «Спортинг», «Реал» и «Интер» – это клубы, которые создавали историю футбола. Так что после жеребьёвки мои ощущения не изменились. Лига чемпионов – высший уровень в футболе. Во время моей игровой карьеры на пути к финалу с «Атлетико» мы встречались с «Ювентусом» на групповом этапе, затем с «Миланом», в четвертьфинале – с «Барселоной», в полуфинале – с «Челси», а в финале – с «Реалом».

Туран также отметил, что «Шахтёр» рассчитывает добиться результата за счёт веры в собственные силы и максимальной концентрации на каждом эпизоде матчей.

– Если вы по-настоящему верите, возможно всё. Когда мы в «Шахтёре» верили в себя, мы всегда показывали, на что способны. Наша цель – оставаться верными себе, представлять футбол «Шахтёра» и бороться за наше будущее и мечты. В Лиге чемпионов каждый гол и каждый отдельный момент могут иметь решающее значение. Поэтому мы должны уделять внимание каждой дет