Тренер «Шахтёра» Арда Туран назвал принципиальные матчи клуба в ЛЧ

Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран рассказал, какие матчи на основном этапе Лиги чемпионов будут для него особенно эмоциональными.

– Безусловно, для меня есть несколько очень эмоциональных противостояний. Во время игровой карьеры я много раз встречался с «Реалом» как с принципиальным соперником, и, конечно, такое же соперничество у меня было с «Фенербахче». Мы выигрывали друг у друга трофеи, уступали друг другу в борьбе за них, и я сыграл много дерби против обоих клубов. Поэтому оба этих противостояния я вспоминаю с большим уважением.

Это будут матчи, которые уже имеют свою историю, и, надеюсь, они подарят новые моменты, которые люди будут помнить за красоту футбола. Есть также несколько очень личных связей. В «Интере» играет Хакан Чалханоглу, который для меня не просто бывший одноклубник, а почти как брат. Он капитан нашей сборной, а теперь нам предстоит сыграть друг против друга.

В «Реале» есть Арда Гюлер – один из самых ярких талантов нашей страны, человек, который олицетворяет надежду и будущее турецкого футбола и которым мы все гордимся. Есть ещё одна связь, о которой, возможно, помнят не все. Главный тренер «Лейпцига» Мартин Демикелис был моим одноклубником. Он был выдающимся профессионалом, провёл отличную карьеру, и для меня было прекрасным опытом играть вместе с ним. Так что матч с «Лейпцигом» тоже будет для меня очень особенным», – сказал Туран клубной пресс-службе.

Основной этап Лиги чемпионов стартует 8 сентября.