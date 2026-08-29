Топ-клуб АПЛ может приобрести Анатолия Трубина — источник

«Тоттенхэм» рассматривает возможность усиления вратарской позиции и обратил внимание на голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина. Об этом сообщил британский инсайдер Пол О’Киф, комментируя ситуацию с возможным переходом Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы».

«Это выглядело довольно бессмысленно. Это типичный ход Леви. У него не очень хорошая игра ногами, а для Де Дзерби это абсолютная необходимость. Они бросили беглый взгляд на Анатолия Трубина. Я бы не сказал, что это обязательно произойдёт, но за ним стоит следить», — написал О’Киф в соцсети Х.

Сейчас в распоряжении лондонского клуба находятся три вратаря. 23-летний Антонин Кински, 37-летний Мартин Дубравка и 27-летний Брэндон Остин. При этом этим летом «Тоттенхэм» отправил в аренду Гульельмо Викарио, который в прошлом сезоне был основным голкипером команды. Итальянец продолжит карьеру в «Ювентусе».

Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин должен остаться вторым номером «Бенфики» после Самуэла Суареша. При этом португальский клуб пересмотрел требования по трансферу украинца и готов отпустить его за € 30 млн.

В нынешнем сезоне украинский голкипер принял участие только в двух из семи матчей «Бенфики». Трубин вышел в стартовом составе в обеих встречах против «Санкт-Галлена» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. За это время он пропустил два мяча и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Трубин представляет «Бенфику» с лета 2023 года, когда перебрался из «Шахтёра». В минувшем сезоне 24-летний вратарь провёл 50 матчей, пропустил 43 гола и в 20 встречах отыграл «на ноль».