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Мареска не произнёс название «Челси», рассказывая о своих трофеях в клубах

Мареска не произнёс название «Челси», рассказывая о своих трофеях в клубах
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска не упомянул название «Челси», рассказывая о своих достижениях в клубах.

В интервью итальянца спросили, какой момент его тренерской карьеры вызывает у него наибольшую гордость.

– Какой момент вашей тренерской карьеры вызывает у вас наибольшую гордость?

– Думаю, этот короткий период получился весьма удачным.

Когда я был здесь [в штабе «Ман Сити»], мы выиграли требл. Затем я ушёл, и мы выиграли лигу с «Лестером».

После я перешёл в другой клуб, и мы тоже что-то выиграли. Так что последние четыре-пять лет мне везёт, потому что мы берём трофеи везде.

Надеюсь, здесь всё повторится точно так же, — приводит слова Марески Viaplay.

После «Лестера» Мареска с лета 2024 года по январь 2026-го возглавлял «Челси», с которым выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

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