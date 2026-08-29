Статистический портал назвал команды с самым лёгким и самым сложным жребием в ЛЧ

Статистический портал Football Meets Data проанализировал результаты жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов и составил рейтинг команд по сложности получившихся соперников.

Наиболее тяжёлый календарь, согласно расчётам, достался «Сабаху». Показатель азербайджанского клуба составил +42. Вслед за ним расположились «Манчестер Сити» (+39), «Ланс» (+33), «Брюгге» (+26) и «Комо» (+25).

В противоположной части рейтинга оказался «Штутгарт» – у немецкой команды показатель сложности жребия составил -48. Далее идут «Интер» (-36), «Реал» (-28), «Шахтёр» (-28) и ЛАСК (-21).

Чем выше значение показателя, тем более сложным считается жребий для команды. Отрицательное значение, соответственно, говорит о более лёгком наборе соперников.

Основной этап Лиги чемпионов стартует 8 сентября.