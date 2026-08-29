15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Статистический портал назвал команды с самым лёгким и самым сложным жребием в ЛЧ

Статистический портал назвал команды с самым лёгким и самым сложным жребием в ЛЧ
Комментарии

Статистический портал Football Meets Data проанализировал результаты жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов и составил рейтинг команд по сложности получившихся соперников.

Наиболее тяжёлый календарь, согласно расчётам, достался «Сабаху». Показатель азербайджанского клуба составил +42. Вслед за ним расположились «Манчестер Сити» (+39), «Ланс» (+33), «Брюгге» (+26) и «Комо» (+25).

В противоположной части рейтинга оказался «Штутгарт» – у немецкой команды показатель сложности жребия составил -48. Далее идут «Интер» (-36), «Реал» (-28), «Шахтёр» (-28) и ЛАСК (-21).

Чем выше значение показателя, тем более сложным считается жребий для команды. Отрицательное значение, соответственно, говорит о более лёгком наборе соперников.

Основной этап Лиги чемпионов стартует 8 сентября.

Материалы по теме
Тренер «Шахтёра» Арда Туран назвал принципиальные матчи клуба в ЛЧ