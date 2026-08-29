Плеттенберг сделал инсайд о будущем Олисе и Кейна в «Баварии»

«Бавария» заинтересована в новом соглашении с французским вингером Майклом Олисе, однако переговоры с футболистом пока не начались. Приоритетной задачей мюнхенского клуба сейчас является продление контракта с форвардом Гарри Кейном. Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг в Х.

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен подтвердил, что ситуация с Олисе не требует срочного решения. Действующий контракт 24-летнего игрока рассчитан до 2029 года.

«Мы сейчас не ведём переговоры. У него контракт до 2029 года, так что нет причин торопиться с чем-либо», – сказал Дрезен, слова которого приводит Плеттенберг.

Напомним, текущим летом ходили слухи о возможном переходе Майкла Олисе в «Реал», однако пока игрок остаётся в «Баварии».