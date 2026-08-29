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Эсекьель Барко — в шаге от подписания нового контракта со «Спартаком» — журналист

Эсекьель Барко — в шаге от подписания нового контракта со «Спартаком» — журналист
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко находится на пороге продления соглашения с московским клубом. Об этом сообщил аргентинский журналист Сесар Луис Мерло на своей странице в соцсети Х, где на него подписаны более 500 тысяч человек.

По информации источника, аргентинец уже получил предложение продлить контракт со «Спартаком» до июня 2031 года. Сторонам осталось согласовать лишь несколько деталей, после чего соглашение может быть официально оформлено.

Действующий контракт Барко с московским клубом рассчитан до июня 2027 года. Таким образом, в случае подписания нового договора 27-летний футболист останется в «Спартаке» ещё на четыре сезона.

Барко перешёл в московскую команду летом 2024 года из «Ривер Плейта». В составе красно-белых аргентинец уже успел завоевать Кубок России.

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