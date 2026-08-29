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Де Брёйне рассказал, что не любит играть против «Манчестер Сити»

Де Брёйне рассказал, что не любит играть против «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Наполи» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Сити», за который выступал ранее, на общем этапе Лиги чемпионов.

«Я не люблю играть против «Манчестер Сити». Это всегда будет моя команда, и это нормально — я провёл там десять лет. Тот путь, прогресс и победы никуда не исчезнут. Выходить на поле против них в качестве соперника — это то, что мне не нравится», — приводит слова де Брёйне Corriere dello Sport

Де Брёйне выступал за английский клуб с 2015 по 2025 год. В 422 матчах во всех турнирах он забил 108 голов и сделал 177 голевых передач.

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