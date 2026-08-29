После продления контракта со «Спартаком» Барко может уйти в аренду — De La Cuna Al Infiern

Ситуация с продлением контракта Эсекьеля Барко в «Спартаке» пока остаётся без изменений. При этом в новом соглашении может появиться пункт, который позволит аргентинцу в будущем вернуться в «Индепендьенте».

По информации аккаунта De La Cuna Al Infierno в соцсети Х, переговоры будут оставаться в текущем состоянии как минимум до отъезда представителя Барко из России. Это может произойти в ближайшие недели.

Если стороны всё же договорятся о новом контракте, в него могут включить опцию аренды футболиста в «Индепендьенте» сроком на один год. Именно такой вариант интересует окружение 27-летнего игрока и может стать одним из способов организовать его возвращение в аргентинский клуб в будущем.

Барко выступал за «Индепендьенте» с 2016 по 2018 год, после чего перебрался в «Атланту Юнайтед». В «Спартак» аргентинец перешёл летом 2024 года из «Ривер Плейт».