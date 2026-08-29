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Морган назвал лёгкой для «Арсенала» жеребьёвку общего этапа Лиги чемпионов

Морган назвал лёгкой для «Арсенала» жеребьёвку общего этапа Лиги чемпионов
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Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган назвал лёгкой для «канониров» жеребьёвку общего этапа Лиги чемпионов.

«Лёгкая жеребьёвка Лиги чемпионов», – написал Морган в соцсети.

На этой стадии лондонский клуб встретится с «Реалом» (дома), «Баварией» (на выезде), «Боруссией Дортмунд» (дома), «Бетисом» (на выезде), «Лиллем» (дома), «Наполи» (на выезде), «Сабахом» (дома) и «Славией» из Праги (на выезде).

С нынешнего сезона действует правило, которое исключает, что клуб играет три сезона подряд с одним и тем же соперником на его поле — таким образом, «Арсенал» избежал встречи с «Интером» на «Сан-Сиро».

В минувшем сезоне победителем турнира стал французский «ПСЖ», обыгравший лондонцев в финале со счётом 1:1 (4:3 пен.).

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