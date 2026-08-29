Сделка по переходу Рафаэла Леау в «Галатасарай» завершена — Николо Скира

Сделка по переходу нападающего «Милана» Рафаэла Леау в «Галатасарай» завершена, сообщает инсайдер Николо Скира на своей страничке в Х.

По информации источника, турецкий клуб заплатит за 27-летнего португальца € 44 млн, а «Милан» также получит 20% от суммы его будущей продажи.

Леау сегодня во второй половине дня должен пройти медицинское обследование и подписать контракт в Стамбуле. Соглашение будет рассчитано до 2030 года, а зарплата футболиста составит € 12 млн в год.

В минувшем сезоне Леау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. В текущем сезоне Леау в официальных матчах не играл. Transfermarkt оценивает вингера в € 50 млн.