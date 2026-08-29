«Это уже кошмар». Бубнов — о старте и перспективах «Зенита» в РПЛ сезона-2026/2027

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о старте и перспективах «Зенита» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

— Это уже кризис. Я говорил ещё два года назад, что у них большие проблемы, несмотря на то, что они и чемпионы были и второе место занимали. Если уже Геннадий Сергеевич заговорил, что Барриос и Вендел — это не лидеры. Я когда прочитал — в ужасе был. Это уже кошмар.

Потом Дивеев… Не знаю, что он подразумевал, когда сказал, что «Спартак» — не конкурент. Он прав в чём? Я не знаю, он это понял или нет, что «Спартак» им не конкурент. «Спартак» — конкурент «Краснодару» за чемпионство, за золотые медали. А вам конкурент… Вы даже не знаете, потому что это команда, которая будет бороться за третье место.

— Ну, сейчас это Махачкала, у которой девять очков.

— Да. Махачкала и ЦСКА. Вот вам кто конкуренты! В моём понимании вы уже не боретесь за золото после 5-го тура, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После пяти матчей в чемпионате России «Зенит» набрал девять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.