Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 29 августа

Сегодня, 29 августа, состоятся три матча в рамках 9-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодняшний игровой день.

Расписание матчей 9-го тура Первой лиги на 29 августа:

16:00. «Ленинградец» — «КАМАЗ»;

17:00. «Текстильщик» — «Велес»;

17:00. «Арсенал» Тула — «Урал».

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород». У команды 21 очко в восьми играх. На втором месте с 18 очками располагается «Велес». На третьей строчке находится «Сочи», у которого 16 очков. Четвёртое место с 15 набранными очками занимает «Уфа».