Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 29 августа

Сегодня, 29 августа, состоятся четыре матча в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 29 августа (время московское):

15:00. «Факел» — «Зенит»;

17:30. «Краснодар» — «Ростов»;

20:00. «Локомотив» — «Динамо» Москва;

20:00. «Ахмат» — «Крылья Советов».

После пяти туров РПЛ «Краснодар» набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится московский «Спартак», который заработал 12 очков в пяти встречах. Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА, набравший 12 очков после шести игр. Замыкают турнирную таблицу воронежский «Факел» (два очка) и тольяттинский «Акрон» (3).