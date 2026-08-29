«Локомотив» — «Динамо»: во сколько начало матча 6-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 августа, состоится матч 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре железнодорожники встретятся с «Балтикой» (6 сентября), а бело-голубые проведут матч со «Спартаком» (6 сентября).

После пяти туров РПЛ «Локомотив» набрал три очка и занимает 14-е место. «Динамо» заработало семь очков и располагается на седьмой строчке.