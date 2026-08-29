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Локомотив — Динамо Москва: во сколько начало матча 6-го тура РПЛ 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Динамо»: во сколько начало матча 6-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 29 августа, состоится матч 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Осипенко – 73'    

В следующем туре железнодорожники встретятся с «Балтикой» (6 сентября), а бело-голубые проведут матч со «Спартаком» (6 сентября).

После пяти туров РПЛ «Локомотив» набрал три очка и занимает 14-е место. «Динамо» заработало семь очков и располагается на седьмой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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