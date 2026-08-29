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Галатасарай — Гёзтепе: во сколько начало матча 3-го тура Суперлиги 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Галатасарай» — «Гёзтепе»: во сколько начало матча Суперлиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура турецкой Суперлиги, в котором встретятся «Галатасарай» и «Гёзтепе». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Эта игра может стать дебютной для российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай».