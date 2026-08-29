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Аршавин поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» в нынешнем сезоне

Аршавин поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» в нынешнем сезоне
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил, сможет ли «Локомотив» достойно выступить в нынешнем сезоне. На данный момент красно-зелёные занимают 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Всё зависит от того, кого они смогут взять. Да, взяли Бабкина, однако им ещё требуется два-три игрока. Если они будут нужного качества, то в целом оборона может быть не суперпревосходная, но всё равно мастеровитая. Нужны люди в атаке. Понятно, что не стоит, наверное, ждать от «Локомотива» борьбы за тройку, но приемлемый уровень при двух-трёх приоб