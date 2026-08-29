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Краснодар — Ростов: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ — 2026/2027

«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ
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Сегодня, 29 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором сыграют «Краснодар» и «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Никита Новиков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Жубал – 19'    

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Аугусто, Кристиан, Черников, Кордоба, Воробьёв, Боселли.

«Ростов»: Петров, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Михайлов, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.

На данный момент «Краснодар» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу высшег