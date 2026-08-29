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Аршавин назвал позиции, которые он усилил бы в «Спартаке» после покупки Даку

Аршавин назвал позиции, которые он усилил бы в «Спартаке» после покупки Даку
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил, решил ли московский «Спартак» кадровые сложности после покупки нападающего Мирлинда Даку из «Рубина».

– Если вернуться к «Спартаку», в одном из интервью вы советовали москвичам усилить две-три позиции, чтобы взять титул. С покупкой Мирлинда Даку кадровые сложности решены?
– Я бы ещё приобрёл левого и центрального защитников. Не думаю, что им сильно поможет Виктор Парада. А в остальном состав полностью укомплектован, – приводит слова Аршавина RT на русском.