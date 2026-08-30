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Расулову надевали шлем, Бакаеву показывали карточку. Фото поражения «Локомотива» в дерби

Расулову надевали шлем, Бакаеву показывали карточку. Фото поражения «Локомотива» в дерби
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29 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Динамо». В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов. Бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 73-й минуте забил защитник «Динамо» Максим Осипенко, успешно реализовав 11-метровый удар.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Локомотив» показал худший старт в истории клуба в чемпионатах России, набрав три очка после шести туров. Железнодорожники побили антирекорд сезона-1996, когда после аналогичного отрезка было набрано четыре очка.

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