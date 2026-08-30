«Ман Сити» готов предложить € 99 млн за переход Коди Гакпо из «Ливерпуля» — Романо

Английский «Манчестер Сити» готовится предложить £ 85 млн (€ 99 млн) за переход полузащитника Коди Гакпо из «Ливерпуля» после достижения договорённости с окружением игрока. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации источника, «горожане» активизируют усилия, чтобы завершить сделку. «Манчестер Сити» ждёт, когда «Ливерпуль» одобрит продажу — после того, как найдёт замену игроку.

27-летний нидерландец играет за мерсисайдцев с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.