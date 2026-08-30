Шнякин высказался о спорном пенальти «Зенита» в матче с «Факелом» в РПЛ

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на спорный пенальти «Зенита» в матче с «Факелом» в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Судья Антон Фролов зафиксировал фол на полузащитнике Данииле Кондакове на 90+1-й минуте. Пенальти реализовал Александр Соболев.

«Как это пенальти? Нетфуллин занимает позицию, бежит навстречу мячу, тянется к нему, а Кондаков вместо мяча бьет по ноге соперника. Ну один в один тот пенальти, который в прошлом розыгрыше Кубка дали Зениту в матче с «Динамо» Мх. И Мажич тогда рвал и метал, сокрушался. Как так? Забавно (или грустно), что в том матче против махачкалинцев тоже «срубили» Кондакова. Мда», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

После шести матчей РПЛ «Факел» набрал два очка и занимает 16-е место. «Зенит» заработал 12 очков и располагается на второй строчке.