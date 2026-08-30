Защитник «Барселоны» перешёл в «Реал Сосьедад» за € 8,5 млн

«Реал Сосьедад» на официальном сайте объявил о подписании контракта с правым защитником «Барселоны» Эктором Фортом.

Соглашение с басками рассчитано до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера 20-летнего испанца, по данным СМИ, составила € 8,5 млн.

Форт — воспитанник академии сине-гранатовых. За первую команду каталонцев он дебютировал в конце 2023 года и провёл всего 30 игр, отметившись тремя ассистами. В сезоне-2025/2026 футболист выступал на правах аренды за «Эльче». Эктор сыграл в 17 встречах во всех турнирах, забил три гола отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.