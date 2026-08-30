В «Локомотиве» ответили на призывы фанатов к трансферам на фоне неудачного старта сезона

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на призывы болельщиков железнодорожников совершать трансферы для усиления состава на фоне неудачных результатов на старте сезона-2026/2027.

«Реакция на выкрики болельщиков? Я слышал, что болельщики просили усилить состав, хочу сказать, что сегодня клуб этой задачей занимается. Надеемся, что в оставшиеся 12 дней эта задача будет решена. Главный тренер свои приоритеты в усилении представил, менеджмент клуба над этими задачами работает. Надеюсь, что они будут решены», — приводит слова Нагорных ТАСС.

В 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги железнодорожники на своём поле уступили столичному «Динамо» со счётом 0:1. После этого поражения команда с тремя очками располагается на 14-м месте в таблице РПЛ.