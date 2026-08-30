Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 30 августа

Сегодня, 30 августа, состоятся три матча в рамках 9-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодняшний игровой день.

Расписание матчей 9-го тура Первой лиги на 30 августа:

08:00. «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» Москва;

12:00. «Енисей» — «Шинник»;

18:00. «Сочи» — «Челябинск».

18:00. «Нижний Новгород» — «Волга» Ульяновск.

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Велес». У команды 21 очко в девяти играх. На втором месте с аналогичным количеством очков располагается «Нижний Новгород», у которого есть матч в запасе. На третьей строчке находится «Сочи», у которого 16 очков. Четвёртое место с 15 набранными очками занимает «Урал».