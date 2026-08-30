«Зенит» одобрил предложение «Ромы» по трансферу Луиса Энрике — источник

«Зенит» одобрил предложение «Ромы» по переходу бразильского вингера Луиса Энрике. Об этом сообщает популярная бразильская журналистка Раиса Симплисио в соцсети X.

По информации источника, клубы обсуждают некоторые мелкие вопросы, но сумма трансфера устроила сине-бело-голубых. Отмечается, что теперь решение зависит от самого игрока. Подчёркивается, что теперь бразилец и его представители сядут за стол переговоров, чтобы принять окончательное решение. Трансферное окно в Италии закрывается во вторник, 2 сентября, поэтому римляне надеются получить быстрый ответ от российской стороны.

Сумма потенциальной сделки пока не сообщается. Ранее отмечалось, что вингер может вернуться в