ESPN раскрыл сумму вероятного перехода Луиса Энрике из «Зенита» в «Рому»

Бразильский журналист издания ESPN Brasil Фелипе Силва раскрыл сумму предложения «Ромы» по покупке бразильского крайнего нападающего Луиса Энрике из «Зенита».

По информации источника, предложение «Ромы», которое, как ранее сообщалось понравилось сине-бело-голубым, по переходу Энрике составляет около € 40 млн с учётом всех бонусов. Отмечается, что фиксированно российский клуб получит € 33 млн, ещё € 5 млн отправятся на счёт «Зенита» в виде бонусов. Также возможны другие выплаты, обсуждения которых продолжаются.

В нынешнем сезоне Энрике принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действи