Галактионов отреагировал на худший старт в истории «Локомотива» в чемпионате России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на худший старт команды в истории чемпионата России. Ранее сообщалось, что «Локомотив» установил антирекорд после матча 6-го тура. Три очка после шести туров — худший старт в истории клуба в чемпионатах России.

— «Локомотив» набрал 3 очка в 6 матчах, показав худший старт. После такого отрезка, возможно, у вас есть вопросы и к себе?

— Всегда к себе есть вопросы, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

После шести матчей РПЛ «Локомотив» набрал три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» заработало 10 очков и располагается на пятой строчке.