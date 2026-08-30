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Галактионов отреагировал на худший старт в истории «Локомотива» в чемпионате России

Галактионов отреагировал на худший старт в истории «Локомотива» в чемпионате России
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на худший старт команды в истории чемпионата России. Ранее сообщалось, что «Локомотив» установил антирекорд после матча 6-го тура. Три очка после шести туров — худший старт в истории клуба в чемпионатах России.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Осипенко – 73'    

— «Локомотив» набрал 3 очка в 6 матчах, показав худший старт. После такого отрезка, возможно, у вас есть вопросы и к себе?
— Всегда к себе есть вопросы, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

После шести матчей РПЛ «Локомотив» набрал три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» заработало 10 очков и располагается на пятой строчке.

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