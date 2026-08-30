Тренер «Шахтёра» Туран заявил о неготовности клуба к ЛЧ, упомянув геополитическую ситуацию

Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран оценил готовность команды к выступлению в Лиге чемпионов.

«Что касается Лиги чемпионов, к сожалению, мы пока ещё не полностью готовы. Я должен быть честным — конечно, меня это не устраивает. Иногда в футболе такое происходит: достигаешь определённого уровня подготовки, а затем возникает своего рода застой. Для нас важно как можно скорее пройти этот этап и продолжить двигаться вперёд — к прогрессу и улучшению.

Впереди у нас много поездок и пересечений границ. На мой взгляд, в футболе самым важным преимуществом, особенно на таком высоком уровне, как Лига чемпионов, является возможность играть на собственном домашнем поле. К сожалению, по известным причинам сейчас мы лишены своего дома. Поэтому я считаю, что с этой точки зрения наш путь в Лиге чемпионов будет самым сложным, ведь, в отличие от остальных 35 команд турнира, мы единственные не можем принимать соперников на по-настоящему домашнем стадионе», — приводит слова тренера сайт клуба.

Основной этап Лиги чемпионов стартует 8 сентября.