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«Я разочарован». Тренер «Ливерпуля» Ираола отреагировал на ничью с «Ноттингемом»

«Я разочарован». Тренер «Ливерпуля» Ираола отреагировал на ничью с «Ноттингемом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал ничью во втором туре АПЛ с «Ноттингем Форест» — 2:2.

«Думаю, всё было достаточно очевидно: первый тайм в нашем исполнении получился слабым. Мы играли недостаточно хорошо, не контролировали матч, а после перерыва серьёзно прибавили. Стали действовать гораздо интенсивнее, быстрее двигали мяч и лучше чувствовали необходимость играть более срочно. Считаю, что во втором тайме мы выглядели значительно лучше. Но этого оказалось недостаточно для победы, и я думаю, что нам следует винить себя за тот первый тайм, который мы провели.

Разочарован ли я ничьей? Да. Я разочарован, потому что мы хотим побеждать, особенно на своём поле. Ничья дома — не тот результат, которого мы хотим. При этом мы снова смогли отыграться после того, как уступали по ходу встречи, как это недавно было с «Ньюкаслом». Но в конечном счёте именно победы и три очка определяют разницу. Мне нравится, как мы сыграли во втором тайме, однако нам не удалось завершить камбэк победой и забрать три очка. Поэтому чувство разочарования, конечно, остаётся», — сказал Ираола, слова которого приводит сайт клуба.

Напомним, в первом туре АПЛ команда также сыграла вничью с «Ньюкаслом» — 2:2.

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