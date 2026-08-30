«Это даже хуже посредственности». Турецкий бизнесмен раскритиковал Руслана Малиновского

Турецкий бизнесмен и известный болельщик «Трабзонспора» Мухаммед Алпюндар резко высказался о полузащитнике Руслане Малиновском и защитнике Стефане Савиче. Оба выступает за «Трабзонспор».

«Стефан Савич и Руслан Малиновский — это даже хуже посредственности. Я категорически не хочу видеть этих двух футболистов в «Трабзонспоре». Особенно Малиновского — я терпеть не могу даже смотреть на него», — написал Алпюндар в своём аккаунте в X.

Малиновский получил прямую красную карточку уже на 13-й минуте матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Ференцварошем». «Трабзонспор» в итоге потерпел разгромное поражение со счётом 0:4 и выбыл из турнира.