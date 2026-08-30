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«Арсенал» купил 17-летнего грузинского полузащитника — Фабрицио Романо

«Арсенал» купил 17-летнего грузинского полузащитника — Фабрицио Романо
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«Арсенал» достиг соглашения о трансфере 17-летнего грузинского полузащитника «Колхети» Андрия Бартишвили. Информацию подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки составит € 4,5 млн. На следующей неделе Бартишвили отправится в Лондон, где пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет с лондонским клубом пятилетний контракт.

Сейчас футболист выступает за тбилисскую «Иберию 1999» на правах аренды. В текущем сезоне он провёл 24 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.

При этом Бартишвили не сможет присоединиться к «Арсеналу» сразу. Официально игрок станет футболистом английского клуба в 2027 году, когда ему исполнится 18 лет.

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