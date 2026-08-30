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Лионель Месси вышел на второе место в истории футбола по голам со штрафных

Лионель Месси вышел на второе место в истории футбола по голам со штрафных
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после покера в ворота «Клёб де Фут Монреаль» поднялся на второе место в списке футболистов с наибольшим количеством голов с прямых штрафных ударов в истории футбола. Об этом сообщает статистический аккаунт Sudanalytics в X.

На счету 39-летнего аргентинца теперь 74 гола со штрафных. Выше него располагается только Марселиньо Кариока — 78 голов. Третье место делят Жаир Роза Пинту и Роберто Динамит — по 74, а пятым идёт Жуниньо Пернамбукано — 72.

Таким образом, Месси находится всего в четырёх голах от лидерства в этом списке и в пяти от чистого рекорда.

Напомним, сегодня Месси забил два гола со штрафных а его клуб выиграл 7:1.

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